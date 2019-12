Im Erkelenzer Haus Spiess : Beethoven bei uns – mal musikalisch, mal literarisch

Erkelenz Das Holzbläser-Ensemble Quinturo stellte sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Ein musikalisch-literarischer Abend im Erkelenzer Haus Spiess.

Zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven stellte sich das Holzbläser-Ensemble Quinturo erstmals vor. Der musikalisch-literarische Abend im Haus Spiess war eingebettet in die Projektreihe „Beethoven bei uns“, die bundesweit realisiert wird. Christoph Stolzenberger, Kulturmanager der Stadt Erkelenz, begrüßte die Zuhörer zum „Hauskonzert der anderen Art“. Holger Geiser spielt Oboe bei Quinturo. Der Musiker, der wie Ulrich Thevißen (Horn) das Cusanus-Gymnasium besuchte, stellte das Ensemble vor. Vier der fünf Mitglieder lernten sich in der Aachener Bläser-Philharmonie kennen. Zusätzlich stieß Flötistin Ina Müssen dazu. Die Musiker hätten unterschiedliche Erfahrungen, betrachteten das Musizieren heute als Ausgleich zum beruflichen Alltag. Katrin Meyers (Klarinette) und Kevin Richards (Fagott) machen Quinturo komplett. Neben Beethovens Quintett in Es-Dur in einer Bearbeitung für Bläserquintett waren auch Werke von Mozart und Haydn zu hören. Terence Greaves‘ Auseinandersetzung mit Beethoven führte zum „Beethoven‘s Fifth Bossanova“.