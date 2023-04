Baustelle in Erkelenz Straße für vier Monate gesperrt

Erkelenz · In den kommenden Jahren will die Deutsche Bahn die Eisenbahnbrücke an der Mühlenstraße vor dem Erkelenzer Bahnhof erneuern. Bereits jetzt muss dafür ab dem Montag, 24. April, die Straße Im Mühlenfeld gesperrt werden.

23.04.2023, 17:46 Uhr

Die Mühlenstraße in Erkelenz wird zu einer Baustelle (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

(RP) Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund dafür sind Arbeiten der NEW an Strom- und Wasserleitungen im Vorfeld des Brückenbaus. Die Sperrung wird voraussichtlich knapp vier Monate dauern. Anwohnende werden gebeten, über die Rosenstraße auszuweichen. Hier wird im Kreuzungs- beziehungsweise Einmündungsbereich für die Dauer der Sperrung ein Haltverbot eingerichtet. Die Brücke selber wird vermutlich erst im Jahr 2025 erneuert. Dass sich die Arbeiten der Deutschen Bahn erneut verzögern werden, hatte Ansgar Lurweg, Technischer Beigeordneter der Stadt, bereits im Januar verkündet.

