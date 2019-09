Abriss von L 277 bei Keyenberg (alt) terminiert : Baldiger Baustart für Landstraße 354

Keyenberg/Venrath Für den Tagebau Garzweiler II stehen auf dem Erkelenzer Stadtgebiet Straßenbauarbeiten an. Die L 354 wird in einem ersten Abschnitt neu gebaut. Die L 277 wird zwischen Keyenberg (alt) und Lützerath (alt) ab November abgerissen.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Der tagebaubedingte Neubau der Landstraße 354 zwischen Wanlo und Venrath startet in diesem Monat, während der Rückbau der Landstraße 227 zwischen Keyenberg (alt) und Lützerath (alt) im November beginnt. Das teilte die Stadt Erkelenz am Montag mit, wies aber darauf hin, dass auf eine sich möglicherweise noch ändernde Braunkohlenplanung trotzdem weiterhin reagiert werden kann.

„Der rund zweieinhalb Kilometer lange Abschnitt wird zweispurig mit einem parallel geführten Rad- und Wirtschaftsweg ausgebaut“, erklärte Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg in einer Pressemitteilung. Rodungen, archäologische Untersuchungen und vorbereitende Arbeiten waren in diesem Jahr bereits angelaufen, wogegen im Mai bei Wanlo protestiert worden war.

Holzweiler befürchtet, dass der Schwerlastverkehr im Ortskern zunehmen könnte, sobald die Landstraße 277 zwischen Keyenberg (alt) und Immerath (alt) abgerissen wird. Dann werde die in den Ort führende L 12 zur neuen Ausweichroute für jene, die nicht über die Autobahnen 61, 46 und 44 fahren wollten. Der Bezirksausschuss bat die Stadt Erkelenz, sich mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und mit RWE Power in Kontakt zu setzen, um Alternativen zu erarbeiten.

„Begonnen wird in der Niersaue mit Gründungsarbeiten für den Bau der Brücke über die Niers und der Straße. Erd-, Straßen- und Entwässerungsarbeiten im gesamten Trassenbereich des ersten Bauabschnitts und der Bau der Brücke schließen sich an.“ Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen der Kreisstraße 19 bei Kuckum und Venrath bis zur Landstraße 354 bei Kaulhausen werden laut Lurweg frühestens im Jahr 2021 beginnen: „Damit bietet sich ein ausreichender zeitlicher Spielraum, um die Planung an die gegebenenfalls geänderte Braunkohlenplanung anzupassen. Konkrete Änderungen, die sich aus der Verkleinerung des Abbaugebietes im Sinne der 2016 getroffenen Leitentscheidung und aus der Umsetzung der Ergebnisse der ,Kohlekommission’ ergeben, werden in den nächsten Monaten erwartet.“