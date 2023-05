Verstorbener Erkelenzer Ehrenbürgermeister „Baum des Jahres“ für Peter Jansen

Dies treffe in besonderer Weise auf Peter Jansen zu, der in seiner Funktion als Bürgermeister stets die Aktivitäten des Fördervereins unterstützt und sich zugleich privat engagiert habe. „Hohenbusch war einer seiner Lieblingsorte“, so Frank Körfer, „insofern passt es auch, dass der Baum in der Nähe der neu geschaffenen Toreinfahrt auf der rückwärtigen Seite des Geländes seinen Platz findet.“ Das neue „Hetzerather Tor“ verweist auf das Dorf, in dem Peter Jansen gelebt hat.