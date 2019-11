Baufortschritte an Erkelenzer Schulen : Hauptschule wird weiter auf LED-Beleuchtung umgestellt

Erkelenz Der Umbau und die energetische Sanierung der Grundschule in Gerderath zeigt erste Ergebnisse. Auch in anderen Erkelenzer Schulen geht es gut voran.

Gut genutzt hat das Handwerk die Herbstferien, um die umfangreiche Sanierung der Grundschule in Gerderath nach vorne zu bringen. Auch in der Hauptschule in Erkelenz konnten die Schüler mit Wiederbeginn der Schulzeit sichtbare Veränderungen feststellen. Dort wurden im Gebäude eins in acht Klassenräumen die alten ineffizienten Leuchtstoffröhren entfernt und durch LED-Lampen ersetzt. Hochbauamtsleiter Martin Fauck erklärt sich hochzufrieden mit dem Ergebnis und kündigt an, im kommenden Jahr weitere Klassenräume und Flure der Schule im Stadtzentrum mit einer LED-Beleuchtung ausstatten zu wollen. Und: „Sobald die neuen Leuchten für die Turnhalle lieferbar sind, werden auch diese in Absprache mit der Schulleitung kurzfristig eingebaut.“