216 Kilometer langes Bauprojekt : Pipeline-Rohre sollen bis Jahresende liegen

Erkelenz Ein mächtiges Lager bei Kückhoven weist auf den Bau der Erdgas-Fernleitung Zeelink hin. Mitte des Monats soll auf dem Erkelenzer Stadtgebiet mit dem Mutterbodenabschub begonnen werden.

Die Bauarbeiten für die Erdgasfernleitung Zeelink sind am 1. April offiziell gestartet. Für die zu realisierenden Leitungsabschnitte wurde mit dem Leitungsbau begonnen. Hierzu zählen im ersten Bauabschnitt die Strecke von Lichtenbusch bis Eschweiler-Röhe mit rund 18,6 Kilometern, der Bauabschnitt 2 von Eschweiler-Röhe bis Station Hochneukirch über rund 42,6 Kilometer, der Bauabschnitt 3 von Hochneukirch bis St. Hubert über rund 43,9 Kilometer und der Bauabschnitt 4 bis zur Station Dämmerwald mit rund 61,4 Kilometern. Der Bau erfolgt weitgehend von Nord nach Süd in Form einer Linienbaustelle. Nördlicher Endpunkt der Erdgasfernleitung Zeelink ist in Legden bei Ahaus. Insgesamt ist eine Bauzeit von knapp zwei Jahren vorgesehen.

Die Erdgasfernleitung Zeelink ist Teil des Netzentwicklungsplanes Gas 2015 und soll die notwendige Umstellung von L- auf H-Gas sichern. Beide Arten finden in Deutschland Verwendung. Bis 2030 soll der Anteil von L-Gas jedoch aufgrund zurückgehender Fördermengen um etwa 90 Prozent sinken. Die neue Fernleitung soll für Millionen Haushalts-, Gewerbe und Industriekunden die Anbindung an H-Gas sicherstellen. Der Baubeginn war Anfang 2019, die Inbetriebnahme für März 2021 geplant. Insgesamt ist die Pipeline von Lichtenbusch bis Legden bei Ahaus 216 Kilometer lang.

„Im Bereich Erkelenz wird voraussichtlich Mitte September mit dem Mutterbodenabschub begonnen. Danach werden Kampfmittelsondierungen und archäologische Untersuchungen durchgeführt“, erklärt Helmut Roloff von der Presseabteilung des Investors Open Grid. „Zu den aktuellen Arbeiten zählen die Einrichtung der Arbeitsflächen und das Anlegen der Rohrlagerfläche, wie bei Kückhoven.“ Erst danach geht es an die Verlegung der Rohre, für die ein etliche Meter breiter Arbeitsbereich benötig wird. Das Rohrlager bei Kückhoven werde laut Zeitplan bis Ende des Jahres bestehen, so Roloff. „Je nach Schnelligkeit des Baufortschritts kann es auch früher rekultiviert oder muss auch noch länger genutzt werden. Die Fläche des Rohrlagerplatzes wird zurückgebaut und ist danach wieder als landwirtschaftliche Fläche nutzbar.“

Nach Auskunft der für Zeelink verantwortlichen Firmen seien mit Baumfällungen, etwa in Wockerath, vorbereitende Arbeiten abgeschlossen, dort sei ein Arbeitsstreifen hergestellt worden. Dieser werde am Wockerather Fließ in einer Breite von 25 Meter eingerichtet. Damit seien die Voraussetzungen zur Umsetzung des Vorhabens erfüllt, ein Baubeginn ist für 2020 vorgesehen. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, so Orth. Die Eigentümer betroffener Flächen sollen vor Beginn einer Maßnahme ebenso wie Landwirte informiert werden.