Betrugsversuch durch Schockanruf in Erkelenz „Sie war total aufgelöst und fahrig“

Mit dem Ziel, die verlangte Summe umgehend zu besorgen, fuhr Elke Tauber zur Targobank nach Erkelenz. Da kam Filialleiterin Zulaa Brendt ins Spiel. „Oft arbeite ich im Hintergrund, doch an diesem Tag war ich zufällig am Schalter“, sagt Brendt. Dies sollte sich für die Rentnerin als großes Glück herausstellen. Denn als sie der Filialleiterin sagte, sie wolle ihr gesamtes Geld abheben, und das auch noch so schnell wie möglich, wurde Zulaa Brendt direkt misstrauisch. „Frau Tauber war total aufgelöst und fahrig, bisher kannte ich sie nur sehr entspannt und freundlich. Daher habe ich angefangen, vorsichtig nach dem Grund für den plötzlichen Geldbedarf zu fragen“, erklärt sie ihr Vorgehen. Die Rentnerin aber wollte nicht darüber sprechen und habe ungewohnt unfreundlich reagiert, dass das die Dame auf der anderen Seite des Schalters doch gar nichts angehe, was sie mit ihrem Geld vorhabe.