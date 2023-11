Kripo ermittelt Bagger am Tagebau Garzweiler brennt

(RP) In der Nacht zu Montag hat ein Bagger in der Nähe des Tagebaus Garzweiler gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die abgestellte Baumaschine in der Nähe der mittlerweile in Teilen abgerissenen L12 zwischen Keyenberg und Holzweiler auf einer Baustelle. Das Feuer wurde gegen 3 Uhr in der Nacht bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Hydraulikbagger, der sich im Vollbrand befand. Er ist durch das Feuer komplett zerstört worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine weiteren Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aachen zur Brandursache dauern noch an. Ob ein Zusammenhang mit dem in der Nähe befindlichen Tagebau besteht, wird ebenfalls geprüft. In der Vergangenheit war es im Tagebauumfeld bereits häufiger zu mutwilligen Sachbeschädigungen gekommen.