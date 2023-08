Blaulichtticker für Erkelenz Auto prallt gegen Hauswand

Erkelenz · Zu einem kuriosen Unfall kam es am Freitagabend in Borschemich. In der St.-Martinus-Straße war ein Auto gegen eine Hauswand geprallt.

20.08.2023, 18:00 Uhr

In Borschemich prallte dieses Auto gegen eine Hauswand. Auslöser sollen Fehler bei Arbeiten an dem Fahrzeug gewesen sein. Foto: Uwe Heldens

Wie die Kreispolizeibehörde Heinsberg berichtete, war eine Person damit beschäftigt gewesen, an dem Fahrzeug zu arbeiten, daher lag sie unter dem Auto. Plötzlich, so die Polizei, habe sich das Auto in Bewegung gesetzt und sei in der Folge gegen die Hauswand gefahren. Die Person trug leichte Verletzungen davon.

(RP)