Stadt Erkelenz Auszeichnung für Digitalbeirat

Das Ziel, gemeinsam mit der Bürgerschaft eine Digitalisierungsstrategie für die Stadt Erkelenz zu entwickeln, wurde erreicht, so die Stadtverwaltung. Da sich der Beirat in seiner aktuellen Form nur bedingt eignet, um diese Strategie umzusetzen, wird ab 2024 aus dem Beirat das sogenannte „Netzwerb-Lab“. Dort werden Bürgerschaft und Verwaltung in einem lockeren Netzwerk weiterhin an Digitalisierungsthemen arbeiten. Wer an der Bearbeitung bestimmter Themen Interesse hat, kann sich dann jeweils melden. Wer Grundsätzlich an dem Netzwerk-Lab interessiert ist, wendet sich per Mail an: team-digital@erkelenz.de.