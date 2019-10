Ausstellung im Alten Rathaus Erkelenz : Den Opfern eine Stimme geben

Erkelenz Hauptschule und Heimatverein präsentieren eine bedeutsame Ausstellung, die Lebenswege von Opfern der Shoah aus dem westlichen Rheinland zeichnet.

„We, the six million“ ist der Titel der Ausstellung, die der Heimatverein der Erkelenz Lande in Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern der Hauptschule nach Erkelenz geholt hat. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Lehr- und Forschungsgebietes Religions­pädagogik des Instituts für katholische Religionslehre der RWTH Aachen. Die Professoren Reinhold Breil und Guido Meyer haben das Projekt geleitet. Die Arbeit fand über zwei Semester und letztlich auch fakultätsübergreifend statt.

Dass die Schüler der Erkelenzer Hauptschule an der Ausstellung beteiligt sind, hat seinen guten Grund. „Seit vielen Jahren kümmern sie sich um den Jüdischen Friedhof in Erkelenz, sie gestalten ebenfalls lange die Gedenkfeier zur Erinnerung an die Reichspogromnacht. Auch bei den Stolpersteinen zeigten sie bereits viel Engagement. Folgerichtig haben sie, wie übrigens schon andere Schulen zuvor, die Ausstellung mit eigenen Akzenten erweitert“, erläutert Hubert Rütten. Jochen Oberle ist der Lehrer, der mit den Schülern arbeitet. Im Wahlpflichtunterricht „Jüdischer Friedhof“ beziehungsweise Geschichtsunterricht beschäftigten sich die Schüler mit den Lebenswegen jüdischer Mitbürger von Erkelenz. In der Ausstellung zu sehen ist so etwa die Beschäftigung mit Leah Thorn – sie ist die Nichte von Gerald Leyens, der Namensgeber des Leyensrings in Schwanenberg ist. Thorn schreibt Gedichte und setzt sich dabei mit dem Holocaust auseinander.