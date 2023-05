Im Erkelenzer Cusanus-Gymnasium Schulausstellung über Menschenrechte

Lehrer Kenan Holger Irmak meint: „Dieses Thema ist seit acht Jahren ungelöst, vielleicht ist jetzt aber ein Zeitpunkt erreicht, an dem mit einem möglichen neuen Asylrecht eine Lösung in Sicht ist. Das ist ein guter Zeitpunkt, um den Menschen das Thema noch einmal vor Augen zu führen.“ Giana Haass, die am Freitag mit dabei sein wird, um durch die Ausstellung zu führen, sagt: „Wir wollen darauf hinweisen, dass auch bei uns in der EU nicht alles so ist, wie es scheint.“ Die Ausstellung ist in der Aula bis zum 15. Mai zu sehen.