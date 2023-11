Ausstellung auf Hohenbusch Vier Künstler feiern erstes Jubiläum

Vier Künstler, eine Ausstellung: Nach diesem Prinzip haben sich die Identitätsschichten auf Haus Hohenbusch in den vergangenen Jahren bewährt. Vor elf Jahren gab es die erste Veranstaltung, 2020 fiel die Ausstellung – wie so vieles – wegen der Corona-Pandemie aus, deswegen wird in diesem Jahr das erste kleine Jubiläum gefeiert. Beate Bündgen, Johannes Donner, Wilfried Kleiber und Marten Vaessen feiern die zehnte Ausstellung. Dabei ist aus diesem Anlass auch Thomas Jentgens, der einst Mitbegründer der Identitätsschichten war und in diesem Jahr als Gastkünstler mitwirkt.