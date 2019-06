Aufgaben im Erkelenzer Rathaus ausweiten : Grüne beantragen Stabsstelle für Nachhaltigkeit

Erkelenz Die Grünen im Erkelenzer Stadtrat wollen eine konsequente Berücksichtigung der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaspekte erreichen.

Nach dem Willen der Grünen, sollte aus der zeitlich begrenzten Stelle des Klimaschutzmanagers eine fest in der Verwaltung etablierte Stabsstelle werden, in der alle Verwaltungsentscheidungen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und ihren Klimaauswirkungen geprüft werden. Ebenso sollen in dieser Stabsstelle Strategien zu mehr Klimaschutz und einer nachhaltigen, ökologischen Kommunalpolitik entwickelt werden, erläutert die Fraktion in einer Pressemitteilung.