Seltenes Werk in Erkelenz Auf Hohenbusch steht eine Osterkrippe

„Die Osterkrippe hat ähnlich wie die Weihnachtskrippe die Bedeutung, vornehmlich Kindern die biblischen Ereignisse der Passionswoche und dem Osterfest, auf leicht verständliche Art, zu veranschaulichen“, erklärt Frank Körfer, Vorsitzender des Hohenbuscher Fördervereins. So zeige sie die einzelnen biblischen Überlieferungen. Zum Beispiel den Einzug Jesu Christi in Jerusalem am Palmsonntag. Es folgt der Gründonnerstag, an dem Jesus im Garten Gethsemane betet und Judas mit den römischen Soldaten erscheint, um Jesus zu verraten. Weiter geht es mit der Verurteilung vor Pontius Pilatus. Es folgen der Kreuzweg und die Kreuzigung am Karfreitag bis hin zur Grablegung Christi und die Auferstehung am Ostersonntag.