Erkelenzer Schwimmbad : Auch im Erka-Bad gilt jetzt die 3G-Regel

Erkelenz Ins Schwimmbad dürfen nur noch Getestete, Genesene und Geimpfte – dafür werden die Regeln drinnen wieder etwas gelockert. Der Montagnachmittag ist künftig den Schwimmkursen vorbehalten.

Besucher des Erkelenzer Erka-Bads haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten an ständig neue Corona-Regeln gewöhnt – ab sofort gilt eine weitere Änderung. Wer ins Erka-Bad möchte, muss sich fortan an die 3G-Regel halten, sprich: Es dürfen nur noch Geimpfte, Getestete oder Genesene ins Schwimmbad.