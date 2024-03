Am Franziskanerplatz in Erkelenz Auch Haus Spiess wird barrierefrei

Die Grünen hatten argumentiert, dass das Haus Spiess als geschichtsträchtige Erkelenzer Stätte mit mehreren sozial relevanten Funktionen der gesamten Öffentlichkeit zugänglich werden müsse. Es begleite „als Ort der Begegnung und kulturellen Bildung die Bürgerinnen und Bürger von Erkelenz ein Leben lang“, hieß es in dem Antrag. In der Stadt lebten aktuell mehr als 2000 Menschen mit Gehbehinderung, derzeit sei von keiner Seite ein passender Zugang gewährleistet. Dieser Argumentation stimmte der Bauausschuss geschlossen zu, in der Vorlage hatte die Stadtverwaltung lediglich auf die „hinreichende“ Begründung im Grünen-Antrag verwiesen.