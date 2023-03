Trend unter Jugendlichen Auch Erkelenzer Kino bei „Creed III“ verschmutzt

In mehreren Kinos gab es Randale und Schlägereien, in Essen musste am vergangenen Samstag sogar die Polizei eingreifen. Gäste seien während der Vorstellung aufgestanden und über die Sitze geklettert, teilte die Polizei mit. Auch in anderen Städten, unter anderem in Kleve und Köln, haben sich solche Vorfälle ereignet.