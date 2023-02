Kultur in Erkelenz Asasello-Quartett spielt Meisterkonzert in der Stadthalle

Musikalisch gehen die Besucherinnen und Besucher auf eine stimmungsvolle Reise, die sie in den Genuss der Königsgattung der Kammermusik, dem Streichquartett, bringt. Das abwechslungsreiche Repertoire spannt sich von den sentimentalen Klängen Johannes Brahms‘ über mitreißende und motorisch aufgeheizte Passagen des Streichquartetts Nr. 12 von Dmitri Schostakowitsch, in denen er erstmals Elemente der Zwölftontechnik eingearbeitet hat. Den Abschluss bildet das letzte Streichquartett einer Werkgruppe Robert Schumanns, die in weniger als zwei Monaten im Sommer 1842, seinem sogenannten „Kammermusikjahr“, entstand.