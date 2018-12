Umsiedlung von Keyenberg und Kuckum: Zwei neue Fußballplätze geplant

Erkelenz 15 Architekten sind von der Stadt Erkelenz aufgefordert worden, Vorschläge für eine Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu) zu erarbeiten. Im Mai soll sich eine Jury mit den Ergebnissen beschäftigen. Für die Planung der Sportanlage und des Feuerwehrhauses sind bereits Aufträge vergeben worden.

In einem europaweiten Architektenwettbewerb sucht die Stadt Erkelenz den besten Vorschlag für eine Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu). 15 Teilnehmer sind inzwischen ausgewählt worden, die ab Januar ihre Ideen erarbeiten und im Mai einer Jury vorstellen sollen. „Läuft alles nach Plan, könnten der politische Baubeschluss wie auch die Vergabe des Architektenauftrags schon vor den nächsten Sommerferien erfolgen. Ein Baubeginn wäre dann sogar noch 2019 möglich“, erklärt Ansgar Lurweg, der Technische Beigeordnete der Stadt Erkelenz.

In deren Konzept spielt der künftige Kirchturm eine wichtige Rolle. Er soll Landmarke sein und zugleich das Neue mit dem Alten verbinden. Vorgeschlagen ist, von dem Glockenturm zunächst nur den Betonkern zu errichten und dessen zwei Fassadenseiten erst zu verkleiden, wenn die Kirchen in Keyenberg, Kuckum und Berverath (alt) für den Tagebau Garzweiler II abgerissen worden sind – und zwar mit deren Abbruchsteinen.

Pläne für den Kirchenneubau Kirche und Mehrzweckhalle sollen sich in Keyenberg (neu) an zentraler Stelle gegenüberliegen. Im März hatte die Pfarrei Christkönig Erkelenz nach einem Jury-Entscheid mitgeteilt, dass das Viersener Architekturbüro von Gregor Dewey und Thomas Blohm-Schröder für dieses Projekt ausgesucht worden ist.

Die neue Mehrzweckhalle soll im Umsiedlungsstandort zwischen Borschemich und Rath-Anhoven an zentraler Stelle errichtet werden. „Wir erhoffen uns dort ein architektonisches Miteinander mit dem Kirchenneubau, der gegenüber entstehen wird“, erläutert der Technische Beigeordnete. Auf ein Miteinander sei auch an anderer Stelle geachtet worden: „Wir haben intensiv mit den Vereinen und der Dorfgemeinschaft über das Raumprogramm für die Mehrzweckhalle beraten und sehr darauf geachtet, dass keine Konkurrenz geschaffen wird zum Gebäude der Pfarrei Christkönig Erkelenz.“ Es seien ein Saal, ein Bürgerraum, Umkleiden und Lagerräume vorgesehen. „Die Mehrzweckhalle wird vom Nutzungskonzept her zwischen dem Kaisersaal in Immerath und der Mehrzweckhalle in Borschemich liegen.“ Für den Neubau hat Erkelenz gut drei Millionen Euro im Haushalt stehen.