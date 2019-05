Architektenwettbewerb für Umsiedlungsorte beendet : Neue Mehrzweckhalle soll Heimat bieten

Thomas Duda hält ein Modell des Dorfplatzes in seinen Händen. Darauf zu sehen ist die Mehrzweckhalle, die er entworfen hat. Er gewann den Architektenwettbewerb, in dem eine Jury aus Fachleuten, Bürgern und Verwaltung entschieden hat. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz 13 Architekten haben Vorschläge eingereicht, wie die künftige Mehrzweckhalle für Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich aussehen soll. Thomas Duda aus Bergisch Gladbach gewann den Wettbewerb.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Mehrzweckhalle und Kirche werden ein Ensemble bilden, obwohl sie von unterschiedlichen Architekten entworfen worden sind. Es macht den Siegerentwurf im Architektenwettbewerb für die Mehrzweckhalle aus, der jetzt gekürt wurde, dass er städtebauliche und architektonische Bezüge zur Kirche herstellt, deren Gestaltung vor einigen Monaten aus einem ähnlichen Wettbewerb hervorgegangen war. Beide Gebäude sollen gemeinsam das künftige Herz von Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich bilden, die derzeit tagebaubedingt an einen neuen Ort zwischen Borschemich und Rath-Anhoven umgesiedelt werden.

„Die Kirche hat mit ihrem Gebäude das Zitat eines rheinischen Vierkanthofes gewählt. Und wir sind der Meinung, dass zwei stärker sind als einer und wollen deshalb mit unserem Entwurf den Dialog mit der Kirche führen“, erklärte Architekt Thomas Duda, 1969 geboren in Bergisch Gladbach, der den Wettbewerb um die Mehrzweckhalle gewonnen hat. „Das gibt Kraft.“ So könnten eine neue Ortsmitte, Heimat und Heimatgefühl entstehen. „Wir wollen Identitätsstiftung ermöglichen für Menschen, die für den Tagebau umsiedeln müssen. Ihnen wollen wir mit unserem Gebäude helfen, eine neue Heimat zu finden.“

Ideen ansehen Bis 23. Mai können alle 13 Architektenvorschläge im ersten Stockwerk des Rathauses am Johannismarkt zu dessen Öffnungszeiten betrachtet werden.

Weitere Preisträger Einen zweiten Preis vergab die Jury an die Arbeitsgemeinschaft aus Troi Architekten Jagdfeld, Keutgen Poth PartGmbH und BFT Planung GmbH (Aachen) sowie einen dritten Preis an Burkhard Schrammen (Mönchengladbach). Eine Anerkennung wurde der Arbeit des Architekturbüros Michels GmbH (Berlin) zugeteilt.

Nächste Schritte Die Stadt Erkelenz wird mit dem Sieger des Architektenwettbewerbs, Thomas Duda aus Bergisch Gladbach, in Verhandlungen eintreten mit dem Ziel, im Spätsommer in die Detailplanung einsteigen zu können. Fertig sein soll das Gebäude spätestens 2022.

Das Gebäude wird in der Grundfläche etwas größer als die Kirche sein, dafür niedriger. Es greift Fluchten der Kirche auf, verschiebt diese aber um den künftigen Dorfplatz herum, so dass Raum für Begegnung – und den täglichen Straßenverkehr – entsteht.

„Unsere Idee ist es, mit dem Gebäude eine Vielfalt an Möglichkeiten zu eröffnen, um Leben am neuen Ort entstehen zu lassen“, erklärte Thomas Duda. Das überzeugte die Jury, in der Fachpreisrichter ebenso saßen wie Vertreter der Erkelenzer Stadtverwaltung und der Umsiedlungsdörfer. Für sie erklärte Aysin Ipehci: „Wir werden ein gelungenes Ensemble mit der Kirche gegenüber erhalten, das miteinander funktioniert.“