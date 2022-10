Nachhaltigkeitspreis für Kinder- und Jugendeinrichtung : Neue Heimat für „Applejack“ im Gerderather Cirkel

Gerderath Sie wurden beim Zukunftskongress mit dem Nachhaltigkeitspreis der Evangelischen Jugend im Rheinland ausgezeichnet. Der Preis: ein kleiner Apfelbaum, der jetzt von der Schwanenberger Baumschule Morjan geliefert wurde.

Die alte Kulturapfel-Sorte, seit 1930 gezüchtet speziell für den Anbau in relativ trockenem Klima, wurde als Ersatz für den bekannten „Cox Orange“ gezüchtet und stellt eine beliebte Mischung aus den beiden Sorten „Geheimrat Dr. Oldenburg“ und „Cox Orange“ dar, pflückreif Anfang bis Mitte September.

Unfall in Büren

Unfall in Büren : Ast bricht - 82-Jähriger stürzt bei Apfelernte vom Baum

Thorsten Latzel pflanzt Apfelbaum in Wickrathberg

Oberster Repräsentant der Evangelischen Kirche im Rheinland : Thorsten Latzel pflanzt Apfelbaum in Wickrathberg

Köchin Tamara Peschen wird die erste Ernte in ihren Speiseplan einbauen. Mit Obst und Gemüse vom Erntedankfest, das der katholische Kindergarten in Gerderath zur Verfügung gestellt hatte, bereiteten die Mädchen und Jungen jetzt während der Ferienspiele allerhand köstliche Mahlzeiten zu. Zum Thema Apfel gab es im Cirkel zahlreiche Aktionen. So bereiteten die Kinder zum Beispiel rote Paradiesäpfel zu oder bastelten fantasievolle Apfel-Dekorationen. Verschiedene Apfel-Spiele und Schmink-Aktionen gehörten ebenfalls zu den Angeboten.