Netzwerk „Starke Kids“ AOK-Förderpreis für Cusanus-Gymnasium

Die AOK Rheinland/Hamburg hat im Jahr 2008 in allen rheinischen Regionen die „Starke Kids Netzwerke“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel: die Verbesserung der Kinder- und Jugendgesundheit in den Bereichen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit. Im Kreis Heinsberg wurden nun unter 23 von Schulen, Vereinen, Kindertagesstätten und anderen Trägern eingereichten Projekten drei Förderpreise in einer Gesamthöhe von 6000 Euro vergeben.