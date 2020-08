Keyenberg bei Erkelenz : Anwohner bereiten Klage im Kampf um Tagebaudörfer vor

Erkelenz Eine Gemeinschaft von Betroffenen leistet Widerstand: Die Solidargemeinschaft Menschenrecht vor Bergrecht weigert sich, ihre 500 Quadratmeter große Obstwiese am Ortsrand an RWE zu verkaufen.

Im Kampf um den Erhalt von fünf Dörfern am Braunkohletagebau Garzweiler bahnt sich trotz Kohleausstiegsgesetz eine weitere juristische Auseinandersetzung an. RWE will für den Tagebau Garzweiler im Jahr 2024 den Erkelenzer Ort Keyenberg in Anspruch nehmen. Eine Gemeinschaft von Betroffenen leistet Widerstand: Die Solidargemeinschaft Menschenrecht vor Bergrecht weigert sich, ihre 500 Quadratmeter große Obstwiese am Ortsrand an RWE zu verkaufen und rechnet mit einer Enteignung. Dagegen will sie klagen.