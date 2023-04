Umstrittener Hügel am Tagebau Garzweiler Anwohner wollen Wall behalten

Dass ausgerechnet Michael Königs hier steht und erklärt, warum er nicht möchte, dass der Schutzwall vor seinem Haus in Kaulhausen entfernt wird, mutet ein wenig merkwürdig an. Königs wohnt mit seiner Frau Monika weniger als 50 Meter von dem hohen Erdwall entfernt, der den Ort eigentlich vor den Immissionen des Tagebaus Garzweiler schützen sollte. Bis auf rund 200 Meter hätte die Kohlegrube ursprünglich an Kaulhausen heranrücken sollen – längst steht fest, dass der Tagebau aber nicht einmal in die Nähe des Orts kommen wird. Der 2016 aufgeschüttete Wall ist also umsonst gebaut worden. Doch während Michael Königs lange Jahre der lauteste und vehementeste Gegner des Walls war, sagt er jetzt: „Eigentlich würde ich mir wünschen, dass der Wall bleibt.“