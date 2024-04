Erkelenzer Stadtverwaltung Ansgar Lurweg hört als Technischer Beigeordneter auf

Eine solche Kontinuität dürfte man in einem kommunalen Verwaltungsvorstand in Nordrhein-Westfalen nur selten finden: Seit 2001 ist Ansgar Lurweg Technischer Beigeordneter bei der Stadt Erkelenz, sein Kollege Hans-Heiner Gotzen ist sogar schon zwei Jahre länger mit an Bord. Im kommenden Februar wird für Lurweg nach dann 24 Jahren bei der Stadt Erkelenz allerdings Schluss sein. Der 59-Jährige teilte am Freitag mit, nicht für eine vierte Amtszeit zur Verfügung zu stehen.