Stadt Erkelenz und die Jugendzentren Viel Spiel, Spaß und Spannung bei den Herbstferienspielen

In der ersten Ferienwoche wird gestartet mit einem Angebot für Filmbegeisterte: Mittwochabend gibt es in der Stadtbücherei bei Popcorn und Getränken erst einen Film für die Sechs- bis Neunjährigen und im Anschluss einen für die Zehn- bis Zwölfjährigen. Bei einer Fahrt in die Trampolinhalle nach Mönchengladbach am Donnerstag wird es sportlich. Nach einem Aufwärmtraining in kleineren Gruppen können sich alle Mutigen an den verschiedenen Attraktionen ausprobieren. Weiter geht es mit Kürbisschnitzen in der Leonhardskapelle, wo am Freitag Kürbisse mit gruseligen oder lustigen Gesichtern entstehen.