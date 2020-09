Blaulicht-Ticker aus Erkelenz : Auf 17-Jährigen eingestochen

Erkelenz Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die einen Angriff auf einen 17-jährigen Jugendlichen aus Erkelenz beobachtet haben. Ein unbekannter Mann soll zweimal auf dem jungen Mann eingestochen haben.

Opfer einer Angriffs wurde ein 17-jähriger Erkelenzer. Am Freitag, 4. September, 23 Uhr, hielt sich er sich nach eigenen Angaben auf einem Schulhof des Schulzentrums am Schulring auf, so die Polizei. Er hatte Musik gehört, als ein Unbekannter auf ihn zukam und mit einem Messer oder ähnlichem Gegenstand zweimal auf den 17-Jährigen eingestochen haben soll. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Der junge Mann ging zum Krankenhaus, wo stationär aufgenommen wurde. Die Kripo bittet um Hinweise, Telefon 02452 9200.