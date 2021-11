Nach Umbau : Altes Rathaus in Erkelenz erstrahlt in neuem Glanz

Blick in Fischaugen-Optik in den sanierten alten Ratssaal des Alten Rathauses in Erkelenz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die „gute Stube der Stadt“ ist nach einer schwierigen Sanierung jetzt barrierefrei – und hat jetzt eine neue, alte Holzbalkendecke. Brandschutztechnisch war das 475 Jahre alte Gebäude vorher akut gefährdet.

Acht Jahre ist es her, dass das Alte Rathaus, gemeinsam mit der Pfarrkirche St. Lambertus das Wahrzeichen der Stadt, von außen grundsaniert wurde. Nun ist auch innen alles neu: Nach monatelanger Renovierung ist das Alte Rathaus nun barrierefrei, verfügt über einen Aufzug und einen rollstuhlgerechten Eingang. Die Technik und Verkabelung im Gebäude ist komplett neu. Und: Die Decke des Saals schmückt nun eine neue, alte Balkenkonstruktion.

„Diese Holzbalkendecke ist vor dem Zweiten Weltkrieg in die gute Stube der Stadt eingebaut worden“, sagt Bauamtsleiter Martin Fauck. Nur wenige Jahre später habe sie aber anscheinend nicht mehr dem Zeitgeist entsprochen und war einfach abgehangen worden. Entdeckt wurde die schöne Konstruktion bei den Bauarbeiten in diesem Jahr nur zufällig. Eine Inschrift deutet darauf hin, dass die Handwerksbetriebe Jansen, Wolfs und Muckel die Konstruktion im Jahr 1961 abdecken mussten, weil sie den Entscheidern damals nicht mehr schön genug war – wohl passend zu einer Zeit, in der der deutsche Städtebau an Tristesse kaum zu überbieten war.

Info Gebäude ist 475 Jahre alt Alter Das Alte Rathaus soll im Jahr 1546, also vor 475 Jahren fertiggestellt worden sein. Feuer Sechs Jahre zuvor hatte ein gewaltiges Feuer in Erkelenz immensen Schaden angerichtet und mehr als zwei Drittel aller Gebäude zerstört. Multifunktional Genutzt wurde das Rathaus einst zu vielen Zwecken, etwa für den Handel, für die Verwaltung, für Festlichkeiten und nicht zuletzt auch als Wahrzeichen für die Stadt.

Martin Fauck und Michael Pasch, die die Arbeiten gemeinsam koordinierten, waren der Meinung, dass die bestens erhaltene ursprüngliche Decke auch in Zukunft wieder sichtbar sein müsste. Das ist sie nun auch, in Teilen verdeckt durch weiße Segel, die der Akustik dienen und die Lampen beinhalten. „Mit einer etwas geübten Stimme kann man hier jetzt auch ohne Mikrofon bestens verstanden werden“, sagte Martin Fauck über den 140 Quadratmeter großen Saal, in dem künftig unter anderem auch wieder die Sitzungen des Stadtrats stattfinden sollen.

Dringend nötig war im Alten Rathaus eine völlig neue Elektronik. „Wenn man ehrlich ist, hatten wir hier alle Zutaten für eine große Katastrophe“, sagt Martin Fauck. Vom Saal im ersten Stock, der für knapp 200 Menschen ausgelegt ist, gab (und gibt) es nur einen Rettungsweg, die Verkabelung war uralt und auch die Belüftungssituation war „brandschutztechnisch eine Katastrophe“, wie Michael Pasch meint. Nun sind im gesamten Gebäude alle Kabel neu verlegt, jeder Risikobereich, also etwa der Technikraum oder die Küche, ist mit einer Brandschutztür ausgestattet, das Treppenhaus gilt jetzt als Sicherheitstreppenhaus. Unter diesen Umständen sei eine Treppe als Rettungsweg ausreichend – andernfalls hätte eine Brandschutztreppe von außen gebaut werden müssen, die den Charakter des Alten Rathauses aber stark verändert hätte. Saniert sind nun auch die Wände, denen jahrzehntelange Feuchtigkeit arg zugesetzt hatte.

Hauptintention des Umbaus war die Barrierefreiheit – eingeschränkten Personen war es vor dem Umbau so gut wie unmöglich, in den ersten Stock und damit in den Saal zu gelangen. Der neue Aufzug fährt zwar sehr langsam, bringt aber jeden in den ersten Stock – außer bei einer Probefahrt in der vergangenen Woche, als er mitsamt eines Bauarbeiters stecken blieb. „Das war wohl noch eine Kinderkrankheit des Aufzugs“, berichtete Bürgermeister Stephan Muckel im Hauptausschuss lachend. Der barrierefreie Zugang von außen soll in wenigen Wochen fertig sein. Dafür hatte eine Wand des Gebäudes entfernt werden müssen, sie ist nun durch eine gewölbte Glasfront ersetzt worden.

Insgesamt ist Martin Fauck hochzufrieden mit dem Ereignis – auch wenn die Renovierung deutlich komplizierter war als angenommen. „Das Alte Rathaus ist mal wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie bei Denkmälern aus einer kleinen Sache Stück für Stück eine große Sache wird.“