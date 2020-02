Baubeschluss für Altes Rathaus Erkelenz geplant : Ratssaal bald mit Aufzug erreichbar

Erkelenz Im Alten Rathaus will der Stadtrat am Mittwoch beschließen, das historische und für die Stadtgesellschaft wichtige Gebäude mit einem Aufzug barrierefrei zu erschließen. Die Pläne dazu wurden im Bauausschuss erläutert.

Mit einem Baubeschluss will der Rat der Stadt Erkelenz am Mittwochabend beschließen, das Alte Rathaus barrierefrei zu erschließen. Momentan sind zwei mal zwei Stufen zu überwinden, um überhaupt erst einmal in das Treppenhaus zu gelangen. Einen Aufzug in den Sitzungssaal im ersten Obergeschoss gibt es nicht. Im Haushalt sind für den Umbau 325.000 Euro bereitgestellt. Fördermittel wurden zusätzlich beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt.