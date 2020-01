Alte Schule in Holzweiler : Dorfzentrum geplant, Förderung erwartet

Info

Der Keller Die Alte Schule in Holzweiler ist dringend zu sanieren, erklärte der Hochbauamtsleiter der Stadt Erkelenz 2017. Martin Fauck hatte unter anderem über einen „enormen Unterhaltungsstau“ in dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude berichtet sowie über Schäden im Keller, der bis unter den Vorplatz reicht: „Dort habe ich stark korrodierte Träger entdeckt, die wir uns sehr kurzfristig mit einem Statiker ansehen.“ Möglicherweise müsse der Vorplatz für Fahrzeuge gesperrt werden. Bei den bevorstehenden Arbeiten zur Umgestaltung in ein neues Dorfzentrum spielen diese Schäden keine weitere Rolle, erklärt jetzt Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg: „Der Keller ist standsicher. Das ist inzwischen untersucht.“

Die alte Feuerwache An die Alte Schule grenzt die einstige Garage der Freiwilligen Feuerwehr an. Diese ist längst in ein neues Gebäude umgezogen, so dass diese Fläche derzeit von Ortsvereinen als Lager genutzt werden kann. „Dieser Anbau wird abgerissen, sobald der Innenumbau vollzogen ist, aber noch bevor die Außenfassade der Alten Schule saniert wird“, erläutert Lurweg die Pläne. Anschließend stehe das historische Schulgebäude wieder frei, so wie vor dem nachträglich errichteten Feuerwehranbau.