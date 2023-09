Erkelenzer erinnert sich Als die Artisten über dem Franziskanerplatz tanzten

Auf dem Weg zum Turm vollführten sie atemberaubende Kunststücke am Trapez, welches unterhalb des Motorrades befestigt war“, so Borgs. Auch liefen Artistinnen und Artisten mit langen Balancierstangen über das Seil – alles ohne Auffangnetz. „Für die Bevölkerung war das in der vergnügungsarmen Zeit eine Sensation, so etwas hatte man noch nicht gesehen. Auch sauste ein fürchterlich aussehendes Gerät mit Leuchtaugen bei Vorführung abends in der Dunkelheit unter lauten Heulton über die Häuser und Besucher hinweg“, erinnert sich der Zeichner. Für manche Zuschauer habe dies eine erschreckende Wirkung.