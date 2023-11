Erkelenzer erinnert sich Als auf der Aachener Straße noch Kohle verkauft wurde

Borgs erinnert sich: „Bis in die 1970er Jahre war es üblich, dass Häuser und Wohnungen mit Kohle/Koks beheizt wurden. In der Küche gab es den Herd (zum Heizen und Kochen), in dem als Erstes von der Hausfrau das Feuer angezündet wurde. In den Wohnräumen (mit einen Ofen) wurde nur bei Bedarf geheizt. In den Schlafräumen fehlte meistens die Heizmöglichkeit (außer die erwärmten Ziegelsteine oder Wärmflaschen fürs Bett).“ Nur wenige Häuser hätten damals eine Zentralheizung mit den dazugehörenden Radiatoren in jedem Raum gehabt.