Solidarität im Erkelenzer Land : Alltagshelden gibt es im Verborgenen

Wenn die Menschen aus dem Erkelenzer Land nach Alltagshelden gefragt werden, denken sie nicht nur an medizinisches Fachpersonal. Foto: dpa/María José López

Erkelenzer Land In Zeiten der Corona-Krise definieren die Menschen in der Region den Begriff „Alltagsheld“ auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sie denken dabei nicht nur an das medizinische Fachpersonal.

Von Anke Backhaus

Menschen, die den Laden am Laufen halten. Von ihnen spricht man seit Wochen. Die Menschen, die in Zeiten der Corona-Krise für ihre Mitmenschen da sind. Vielfach nennt man sie Alltagshelden.

„Oft denken wir, natürlich auch berechtigt, an Ärzte oder Pflegekräfte. Doch es gibt auch so viele Menschen, die im Verborgenen helfen, von denen man so erst mal offen gar nichts mitbekommt“, sagt Trude Coenen aus Erkelenz. „Ich denke an Menschen, die anderen Menschen einfach so helfen im Alltag“, fügt die Frau an, die aktuell nicht mit den Menschen tauschen möchte, die sich in politischer Verantwortung befinden. Sie selbst sei froh, sich im eigenen Garten aufhalten zu können, also Platz zu haben, um die viele Zeit, die sie zu Hause verbringt, gut aushalten zu können. Sie setze sich aber auch kritisch mit der derzeitigen Lage auseinander, dabei denke sie an die Kinder in der Gesellschaft: „Wenn ich höre, dass Klagen aus Schulen kommen, man habe zu wenig Zeit gehabt, die Rückkehr der Schüler vorzubereiten, dann denke ich: Es war klar, dass irgendwann der Tag X kommen wird.“

Eine wichtige Beobachtung hat der Erkelenzer Hubert Corsten gemacht: „Ich habe schon viele Schüler gesehen, die für ihre Mitmenschen da sind und ihnen helfen. Die sich also sinnvoll einsetzen in Zeiten, in denen sie nicht normal zur Schule gehen können. Das finde ich toll.“ Nachdenklich werde er aber, wenn er an die vielen Mensche denke, die gerade auf der Strecke bleiben – zum Beispiel Gastronomen: „Das sind aus meiner Sicht auch Helden gerade, denn sie haben mit ganz schwierigen Herausforderungen zu kämpfen.“ Unterdesse hat Käthe Kmet aus Erkelenz ihre 93 Jahre alte Schwester, die in einem Seniorenhei lebt, lange nicht gesehen. „Sie ist für mich eine Heldin, weil sie keinen Besuch sehen darf. Wir telefonieren zwar, aber das ersetzt nicht denn persönlichen Kontakt. Die Pflegekräfte können das gar nicht auffangen. Das Gute ist, dass meine Schwester positiv denkt.“

In Hückelhoven sind Sonja Weber und ihre Tochter Jessica Lück unterwegs. Beide sind Pflegekräfte. „Ja, ich sage, dass Krankenschwestern Helden des Alltags sind. Sie sehen viele alte Menschen in den Krankenhäusern, die gerne Besuch von ihren Angehörigen bekommen möchten. Pflegekräfte tun so viel, um ihnen die Lage so erträglich wie möglich zu machen“, , sagt Sonja Weber. Sie ergänzt: „Fairerweise sind es aber viele weitere Menschen, die einen guten Job machen“