Gabi Vallenthin aus Erkelenz erklärt So gelingt das perfekte Osterei

Ein Osterfest ohne Ostereier ist fast undenkbar. Die Suche nach den gefärbten Eiern ist für Kinder ein Vergnügen. Das Eiertitschen gehört in vielen Familien zum Frühstücksritual. Angeblich sind rot gefärbte Eier fester als blaue. Zu der Bedeutung des Ostereis gibt es viele Erklärungen. Im Christentum etwa wurde das Ei zum Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Von außen wirkt es kalt und tot, doch aus seinem Inneren erwächst neues Leben. Somit stand das Ei symbolisch für das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten auferstand.