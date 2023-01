„Mit jedem Tag wächst der Widerstand“ Aktivisten errichten Camp in Keyenberg – Bewohner verärgert

Um alle Demonstranten beherrbergen zu können, hat auf dem Sportplatz von Keyenberg und Kuckum ganz in der Nähe der Aufbau eines Camps begonnen. Das Camp soll als Anlaufstelle für alle Menschen, die den Protest gegen die Zerstörung Lützeraths unterstützen möchten, dienen, heißt es in einer Pressemitteilung von Ende Gelände. Luka Scott, Sprecherin für das Camp, erklärt: „Mit unserem Protestcamp machen wir deutlich, dass wir die Zerstörung Lützeraths und die Ausweitung des Kohletagebaus nicht hinnehmen werden. Jede Kohle, die hier gefördert wird, heizt die Klimakrise weiter an. Deshalb tragen wir unseren Protest an die Orte, an denen die Klimakrise verursacht wird, um gemeinsam für globale Klimagerechtigkeit zu kämpfen.“