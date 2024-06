Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz Aktionstag soll Schülern die EU näherbringen

Die Europäische Union ist eine der wichtigsten Institutionen für jeden EU-Bürger – spielt im Alltag allerdings meistens kaum eine wahrnehmbare Rolle. Deswegen ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Schulen, ihre Schüler mit der EU vertraut zu machen – zumal die Europawahl am kommenden Sonntag vor der Tür steht und erstmals auch 16- und 17-Jährige an die Wahlurne treten dürfen. Das Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz hat deshalb nun wieder ein Speeddating mit sieben ganz verschiedenen Akteuren durchgeführt. Das Ziel: „Wir wollen die EU für unsere Schülerinnen und Schüler erlebbar machen. Das ist eine ganz wichtige Sache“, erklärte Schulleiterin Anja Peters.