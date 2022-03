Veranstaltung in Hetzerath : Aktionstag informiert über Rassismus

Macht mit bei der Aktionswoche: die Autorin und Bloggerin Juna Grossmann aus Berlin. Foto: Sonja Vieten

Erkelenz Die Veranstalter vom Aktionskreis gegen Rassismus erinnern am Samstag, 26. März, unter anderem an das Spieshof „Judenghetto“ in Erkelenz-Hetzerath.

(arue) Der Aktionskreis gegen Rassismus lädt für Samstag, 26. März, anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus zu einem Aktionstag ein. Er läuft von 14 bis 18 Uhr in Erkelenz-Hetzerath. „Viele Menschen werden im Alltag Opfer, weil sie einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe angehören. Man spricht hier von der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Sie werden diskriminiert, angefeindet, beleidigt, geschlagen, ausgegrenzt und sogar getötet. An- und Übergriffe dieser Art, verbal und tätlich, nehmen stetig zu“, heißt es von den Sprechern des Aktionskreises, Sven Bildhauer, Susanne Bronner, Thomas Hartmann, Maria Sprenger, Anja Schultz, Ulla Sevenich, Ralf Zanders, Manuel Staeck und Tino Pakusa, Geschäftsführer des Bündnisses gegen Rechts – für Demokratie und Toleranz im Kreis Heinsberg.

Gerade für Betroffene sei einerseits die Solidarität der Gesellschaft, aber auch die Thematisierung und Aufarbeitung des Erlebten enorm wichtig. „Daher wollen wir versuchen, uns mit unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinanderzusetzen“, betonen die Veranstalter.

Deshalb stehe der Aktionstag unter dem Motto „Jüdisches Leben – heute noch machbar?“ Der Aktionstag beginnt um 14 Uhr am Spieshof in Hetzerath mit einer Veranstaltung zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Auflösung des Spieshof „Judenghetto“.

Ab 15 Uhr können die Teilnehmer eine Ausstellung zum Thema, „Diskriminierung! Nicht mit uns! Schluss mit diskriminierenden Sprüchen im Schulalltag!“ im Haus Hohenbusch besuchen. Hier werden dann auch die Lesung und die Vorträge stattfinden. Als Gast hat sich die jüdische Autorin und Bloggerin Juna Grossmann angekündigt, die aus ihrem Buch liest. Anschließend folgt eine Diskussionsrunde mit den Akteurinnen und Akteuren. Das Publikum ist eingeladen, Fragen zu stellen und sich so an der Diskussion zu beteiligen.

Die Veranstaltung wird gegen 18 Uhr zu Ende sein. Anmeldung erfolgt unter www.vhs-kreis-heinsberg.de. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Hygieneschutzverordnung gelten wird.

(arue)