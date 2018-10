Erkelenz: Aktion Herz zeigen mit Gewinnern

Annalena Gormanns (2.v.r.) von dm überreichte die Schecks an Stephan (l.) und Antje Tobies von den Pfadfindern sowie an Peter-Josef Gormanns vom Dorfforum Venrath-Kaulhausen. Foto: DM

Erkelenz Nur glückliche Gewinner gab es nach der Prämierung der Aktion „Herz zeigen“. Dabei konnten die Kunden des Erkelenzer DM-Drogeriemarktes im September für zwei Ehrenamtsorganisationen in ihrer Umgebung abstimmen.

Die meisten Stimmen haben die Pfadfinder erhalten, was einen Erlös von 600 Euro ausmachte. Antje Tobies verriet für die Pfadfinder: „Fahrten sind ein wichtiger Aspekt unserer Jugendarbeit. Und da unser Stamm in den letzten Jahren stark gewachsen ist, benötigen wir dringend ein größeres Küchenzelt. Dafür können wir den Gewinn sehr gut gebrauchen“.

Das Dorfforum Venrath-Kaulhausen erhielt einen Scheck über 400 Euro. Auch hier war die Freude sichtlich groß. Dorfforum-Sprecher Peter-Josef Gormanns teilte mit: „Wir beschäftigen uns mit einer ganzen Reihe von Projekten zur Dorfentwicklung und Verbesserung der Lebenssituation am Tagebaurand. Dieses Geld wird in die Verschönerung unserer beiden Dörfer investiert werden.“ Die ersten sichtbaren Ergebnisse sind beispielsweise die Kaulhausener Bürgerwiese, die kürzlich feierlich eingeweiht worden ist, die neuen Willkommensschilder an den Dorfeingängen und ein in der Planung schon weit fortgeschrittener neuer Wander- und Fahrradweg rund um die beiden Dörfer.