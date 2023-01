Stadt Erkelenz ist sauer Ärger wegen Musikschul-Gebühren

Es gilt als eines der schöneren Gebäude in Erkelenz und wird definitiv mit Spannung erwartet: Das neue Haus der Musik an der Aachener Straße/Westpromenade, in das die Kreismusikschule einziehen wird. Das Gebäude aus dem Jahr 1884, in dem bis 1986 das das Amtsgericht und bis 2018 ein Altenheim untergebracht war, wird seit Jahren kernsaniert. Und nach mehr als drei Jahren Umbauzeit scheint nun sogar ein Ende erkennbar. „Unser Plan ist, im Herbst 2023 zu eröffnen, also ein Jahr später als zunächst geplant“, sagt Michael Heckers, Sprecher des Kreises Heinsberg. Derzeit laufen Estrich-Arbeiten, anschließend könnte es im Gebäude dann schnell gehen. 1,95 Millionen Euro soll der Umbau dann gekostet haben.