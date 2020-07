Wegen Baustelle am Erkelenzer Ortsausgang : L19: Ärger um Autoverkehr in Bellinghoven

Aktuell ist die Landstraße 19 wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Anke Backhaus

Bellinghoven/Erkelenz An der Landstraße 19 bei Kückhoven wird derzeit gebaut. Darum ist der Erkelenzer Ortsausgang in Richtung Kückhoven und Holzweiler gesperrt – was für Ärgernisse in Bellinghoven führt.

Wer derzeit von Erkelenz stadtauswärts in Richtung Kückhoven und Holzweiler fahren möchte, wird an der Kreuzung Alfred-Wirth-Straße/Kölner Straße gebremst – dort nämlich ist die Sperre errichtet, die der Landesbetrieb Straßenbau NRW kürzlich angekündigt hatte.

Mittlerweile regt sich vor allem in Bellinghoven Widerstand, wie Anwohnerin Susanne Rossdeutsch per E-Mail mitgeteilt hat. Denn: „Wir Bürger von Bellinghoven fühlen uns im Stich gelassen“, so Susanne Rossdeutsch. Der Grund des Ärgers: Viele Auto- und offenbar auch Lkw-Fahrer nutzen in diesen Tagen den Ort Bellinghoven, um für eine schnelle Umfahrung der Baustelle zu sorgen. Wie die Bellinghovenerin weiter berichtet, komme es mittlerweile in der Ortsmitte Bellinghovens zu Staus, auch halte sich kaum jemand an Tempo 30. Zudem führe die Situation zu Abgas-und Lärmbelästigungen. Abschließend weist Susanne Rossdeutsch darauf hin, dass das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Erkelenz sowie auch die Polizei und Landrat Stephan Pusch, der ebenfalls von den Bellinghovenern angeschrieben wurde, nichts gegen die Situation unternehmen.