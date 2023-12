Zeugensuche in Erkelenz Neues Opfer von Polizistenmasche

Am Mittwoch, 6. Dezember, hat ein älterer Mann aus Gerderath Bargeld und Schmuck einem falschen Polizisten übergeben. Gegen 17.30 Uhr erhielt der Gerderather einen Anruf eines Mannes, der sich ihm gegenüber als Beamter ausgab. Der angebliche Polizist berichtete von Einbrechern, die in Gerderath unterwegs seien und es auf das Eigentum des Rentners abgesehen hätten. Gegen 20 Uhr erschien dann ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift des alten Mannes, der zuvor am Telefon als angeblicher Polizist angekündigt wurde. Ihm händigte der Gerderather Bargeld und seinen Schmuck aus.