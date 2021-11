Im Erkelenzer Pfarrzentrum : Adventsbasar am Wochenende

Adventsbasar am Wochenende

Der Erkelenzer Adventsbasar war in den vergangenen Jahren eine beliebte Veranstaltung. Foto: Pfarrei Christkönig Erkelenz

Erkelenz Im Pfarrzentrum gibt es Kuchen und viele Aktivitäten für einen guten Zweck. Es gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht im Gebäude. Im Vorjahr war die Veranstaltung ausgefallen.

Unter Berücksichtigung aller Corona-Auflagen soll am Samstag und am Sonntag der Adventsbasar der Pfarrei Christkönig im katholischen Pfarrzentrum stattfinden. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 17 Uhr.

„Den Veranstaltern liegt die Sicherheit der Besucher, Aussteller und Helfer besonders am Herzen“, teilt die Pfarrei mit. Für Teilnehmer ab 16 Jahren gilt daher die 2G-Regel. Bei der Zutrittskontrolle sind Immunisierungsnachweis und Lichtbildausweis bereit zu halten. Kinder bis 15 Jahren erhalten Zutritt, da sie nicht unter die 2G Regel fallen. Es gilt Maskenpflicht im Gebäude – außer beim Verzehr am Sitzplatz.

Kulinarisches und bewährtes wird es wiedergeben: Frikadellen und Würstchen mit Salatbar und andere Leckereien. Eine große Auswahl an Kuchen gibt es an der Cafeteria sowie Waffeln auf Wunsch mit heißen Kirschen und Sahne. Ein Zuschauermagnet ist sicherlich die Fundgrube in der Villa Kunterbunt, die über den Innenhof erreichbar ist. Hier werden Bücher, Spiele, Deko- sowie Haushaltswaren und andere preiswerte Sachen angeboten. Geschenksuchende sind bei den Ständen goldrichtig: Bastelartikel, schöne Handarbeiten und leckeres Selbstgemachtes.