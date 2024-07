1. August in Erkelenz Abendmarkt geht in die zweite Runde

Der Abendmarkt lädt die ganze Familie bei freiem Eintritt ein, die Atmosphäre auf dem Franziskanerplatz und kurzweilige Unterhaltung zu genießen. Live-Musik gibt es dieses Mal von der Band Combo Combo, für die es ebenfalls nicht der erste Auftritt in Erkelenz ist: Wer im vergangenen Jahr beim „Kulinarischen Treff“ in der Innenstadt mit dabei war, dürfte die Gruppe bereits gesehen haben. Dort wird man auch in diesem Jahr am 29. September auf die Musiker aus Düsseldorf treffen.