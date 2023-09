Ausstellung in Erkelenz 92-Jährige bleibt unendlich kreativ

Wenn sie unterwegs ist, sind Skizzenblock und Bleistifte ihre ständigen Begleiter. Obwohl sie eigentlich beschlossen hatte, mit dem Auszug aus ihrer alten Wohnung und dem Einzug ins Erkelenzer Johanniter-Stift, mit dem Zeichnen endgültig aufzuhören. Für die meisten ihrer zahlreichen Werke war nun kein Platz mehr in dem Zimmer in der Einrichtung an der Südpromenade. Christa Reisenauer musste sich trennen von den geliebten Bildern, die oftmals ihren Blick in die Natur wiedergeben. Vertrocknete Blätter werden von der inzwischen 92-Jährigen ebenso auf Papier oder Leinwand festgehalten wie zarte Federn oder Baumstämme, die auffallend weiß erscheinen.