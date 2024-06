Motorradunfall bei Erkelenz 82-jähriger Niederländer lebensgefährlich verletzt

Er befuhr in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern die L 227 aus Richtung Hückelhoven kommend in Richtung Erkelenz, berichtet die Polizei. Beim Verlassen des Kreisverkehrs verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen. Durch den Sturz zog sich der Niederländer lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreisverkehr komplett gesperrt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.