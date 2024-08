Erkelenzer vor Gericht 42-Jähriger wegen Volksverhetzung zu Geldstrafe verurteilt

Wegen Volksverhetzung wurde am Donnerstag ein 42-jähriger Mann aus Erkelenz vom Strafrichter am Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt. Das Gericht sah es ebenso wie die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung als erwiesen an, dass der Angeklagte am 27. Juni 2023 auf seinem öffentlich einsehbaren Facebook-Account das Bild eines grünen Reichsadlers mit Sonnenblumen im Eichenkranz gepostet hat, das mit dem Schriftzug „Der Nazi von heute ist nicht braun, sondern grün!!!“ überschrieben war. Ein weiterer Schriftzug lautete „Grünes Reich sein Holocaust ist der Mord am eigenen Volk.“ Durch den Vergleich der Politik der Partei Bündnis 90/Die Grünen mit dem Holocaust habe der Angeklagte den unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen Völkermord verharmlost, so der Anklagevertreter.