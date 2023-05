Vortrag in der Erkelenzer Stadthalle 400 Eltern informieren sich über das Lernen zuhause

Mehr als 400 Personen besuchten den Vortrag in der gut gefüllten Erkelenzer Stadthalle. Referiert hat Jürgen Möller, Leiter der Akademie für Lernpädagogik in Köln. In seinem knapp zweistündigen Vortrag informierte er darüber, wie Eltern ihre Kinder dabei unterstützen können, zuhause mit mehr Freude zu lernen. Neben verschiedenen Lerntechniken wurden dabei auch praktische Beispiele für zuhause vorgestellt. Das Thema hatte während der Corona-Pandemie ohnehin enorm an Bedeutung gewonnen, als die Schulen in mehreren Intervallen wochenlang geschlossen bleiben mussten.