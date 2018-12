Erkelenz: 30 Prozent weniger Niederschlag als 2017

Erkelenz Den Negativrekord gab es im Juli mit nur 6,5 Millimeter Niederschlag in Erkelenz. Das hatte Auswirkungen auf Frisch- wie Abwasser.

Während im Erkelenzer Abwasserbetrieb weniger Niederschlagswasser ankam, musste das Kreiswasserwerk mit Sitz in Uevekoven mehr Trinkwasser bereitstellen. Besonders deutlich wurde das im Juli, als die Kunden 250.000 Kubikmeter mehr Wasser abnahmen als im Jahr davor. „In diesem Monat haben wir in einigen Wasserwerken Spitzenwerte erreicht und in einigen Anlagen sogar an die 100 Prozent heran gereicht. Während dieser Dürrephase konnten wir dann aber auch feststellen, dass wir ausreichend Kapazitäten besitzen und unsere Anlagen auch für solche kurzfristigen Hochs, die es auch in den Vorjahren immer mal gegeben hat, gut ausgelegt sind“, erklärt Geschäftsführer Michael Leonards, der auf das Gesamtjahr bezogen damit kalkuliert, dass das Kreiswasserwerk zwei bis drei Prozent mehr Trinkwasser als 2017 abgegeben hat, die in den Wassergewinnungsanlagen Uevekoven, Matzerath, Beeck, Arsbeck, Wassenberg, Holzweiler und Erkelenz gefördert worden sind: „Wir würden damit auf etwa 6,3 bis 6,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser kommen.“ Mit einer Preissteigerung müsse der Endverbraucher aufgrund des diesjährigen Mehraufwands allerdings nicht fürchten, sagte Leonards: „Wir hatten in den vergangenen 13 Jahren nur eine einzige Preissteigerung, was auch daran liegt, dass sich der Verbrauch über die Jahre gesehen nicht stetig erhöht hat, sondern sich in Wellen bewegt: 2009, 2011, 1017 und 2018 war er höher als in den Jahren dazwischen.“