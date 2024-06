30 Jahre Städtepartnerschaft Erkelenzer feiern mit Gästen aus Bad Windsheim

Diese begannen mit dem gemeinsamen Pflanzen einer Rotesche auf dem Vorplatz der Kreismusikschule, eine Tradition, die fünf Jahre zuvor in Bad Windsheim begonnen hatte. „In Kombination mit dem ,Sämann‘ von Peter Haag ergibt sich daraus eine schöne Symbolik für unsere freundschaftliche Verbundenheit“, sagte Bürgermeister Stephan Muckel. Nach einer Führung zur Geschichte des Klosters auf Haus Hohenbusch fand am Nachmittag der offizielle Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Städtefreundschaft mit rund 60 geladenen Gästen aus Politik und Vereinen im Alten Rathaus statt. Bürgermeister Stephan Muckel berichtete von den Anfängen der Freundschaft. 1988 knüpfte die Bürgergemeinschaft des Erkelenzer Marienviertels erste Bande zur fränkischen Stadt, als eine Fahnenschwenker-Gruppe am Kiliani-Altstadtfest in Bad Windsheim teilnahm. Ein Jahr später wurde der letzte größere Innenstadtumbau in Erkelenz vollendet. Die Stadt Bad Windsheim besuchte mit ihrer Weinkönigin, einem eigenen Weinstand und einem Fanfarenkorps das große Erkelenzer Stadtfest zum Abschluss der Arbeiten. Es folgten weitere gegenseitige Besuche, die 1994 zur offiziellen Städtepartnerschaft mit Bad Windsheim führten. „Heute feiern wir unser Partnerschaftsjubiläum, und im nächsten Frühjahr werden wir unseren Marktplatz eröffnen. Schon jetzt lade ich herzlich ein, sich wie damals an den Feierlichkeiten zu beteiligen“, kündigte Muckel an.